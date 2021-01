El Director de Inspección General de la Municipalidad de Tunuyán, Diego Casado, reiteró que el municipio no está retirando matafuegos de los comercios.

Esta aclaración se relaciona con las numerosas denuncias recibidas en torno a que personas se presentan en los comercios aduciendo la necesidad de llevarse estos elementos para su recarga.

«El municipio, a lo sumo, lo que hace es labrar un acta si los matafuegos estuvieran descargados, o no tuvieran la tarjeta municipal», dijo.

«No hay ninguna oficina, o lugar del municipio que los retire. Estamos recibiendo muchas denuncias de los comerciantes, que indican que hay gente que se hace pasar por empleados municipales y les llevan los matafuegos. Esto motiva que luego vienen a la Municipalidad y ponen la denuncia acá y nosotros no podemos darles ninguna solución porque no sabemos ni quién se los llevó, ni quiénes son. Muchas veces dejan algunos papeles, algún remito, que son apócrifos; porque luego llaman a esos teléfonos y no existen, o porque las empresas no existen«.

El director Casado insistió en la advertencia: «Mucha atención los vecinos, aquellos que tienen comercio y que tienen que recargar sus matafuegos. Nosotros les ofrecemos que pueden venir y verificar acá. Nosotros tenemos 20 empresas autorizadas a trabajar y realizar este mantenimiento. Todas las empresas que trabajan en este sentido, tienen una nota en donde están sus datos , un número de registro que les puede valer como una legalidad de esa empresa, como que está autorizada a trabajar. Las que no lo tengan, o que no facilitan la tarjeta municipal, es porque no son empresas autorizadas».