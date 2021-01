«Las clases comienzan el 1 de marzo, eso no se ha modificado y es una certeza«, sostiene la DGE, aunque los sindicatos se oponen aduciendo entre otras cosas las «pobres condiciones sanitarias» para el inicio de clases.

Si bien desde los sindicatos no hay una «bajada de línea» específica a sus afiliados en este sentido, muchos docentes -individualmente- no estarían lo convencidos que desearía los gobiernos nacionales y provinciales.

En este marco, el Gobierno provincial vacunaría a 52 mil docentes estatales y privados de todos los niveles y modalidades, pero la intención no es suficiente si se tiene en cuenta que la vacuna contra el coronavirus no es obligatoria y que, en consecuencia, existe la posibilidad de que muchos/as maestros/as y profesores no quieran recibir la dosis.

La Dirección General de Escuelas (DGE) ya había adelantado que quizás para los docentes la vacuna no sea optativa. Sin embargo, es sólo una versión sin confirmación oficial (Sitio Andino).

El tema supone una polémica con las ART en torno a la posibilidad de que los docentes pudieren contagiarse y -si hibiesen optado por no vacunarse- cuál sería la responsabilidad que les cabría.

«Si es optativa o no para los docentes lo van a decidir las autoridades sanitarias de la Nación y de provincia«, dicen las ART. En tanto, desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza sostienen que: «Colocarse la vacuna es una decisión del docente, como también es decisión del personal de salud, policía y otros miembros de los grupos priorizados. La vacuna no es obligatoria en todo el país«.

«Si se la colocan o no, luego se verá cómo manejarán esas situaciones en la escuela, jurisdicción de la DGE. Hay que ser claros, las estrategias de vacunas las decide el Gobierno Nacional, en las provincias sólo lanzamos y realizamos el operativo de vacunación«, cerraron.

Hoy, el ministro Nicolás Trotta insistió sobre la vacuna en que: «vamos a estar en la semana, en el marco del Consejo Federal de Educación, un esquema de priorización en el orden de vacunación de los docentes porque son más 1,3 millón de docentes y no docentes».

Sobre obligatoriedad, nada. Por ende, la decisión de colocarse o no la dosis de la Sputnik V sigue siendo de cada uno de los y las docentes.

Contenido de Radio Nacional y de Florencia Rodríguez