El Senado votó el Presupuesto 2021 con toma de deuda por US$ 160 millones y roll over por un año.

El proyecto, con los cambios realizados, regresa a Diputados que votará hoy.

La iniciativa obtuvo 36 votos a favor, el sufragio negativo de Lautaro Jimenez (FIT) y la abstención de Marcelo Romano (Ciudadanos por Mendoza).

Al hacerse modificaciones, la pauta de gastos volvió a la Cámara de Diputados, que sesionará a partir de las 10,30 para darle sanción definitiva.

La propuesta inicial implicaba un déficit de US$ 350 millones, de los cuales US$ 120 millones iban destinados a la realización de obras, con la refinanciación de la deuda de manera indefinida. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron el oficialismo y la oposición implica endeudamiento por US$ 160 millones y el roll over por un año, con posibilidad de ser renovado.

Para ello fueron modificados los artículos 38 (roll over) y el 40 (toma de deuda para obra pública). De esta manera, el gobernador Rodolfo Suarez logró las herramientas financieras para la realización de una batería de obras y la reestructuración de deuda ya tomada, algo que no se había conseguido en la cámara baja.

«Agradezco a los legisladores por el trabajo, ha sido una jornada larga. Acá todos hemos tenido una voluntad de diálogo«, dijo el presidente del bloque, Lucas Ilardo.

Por su parte, el justicialista Adolfo Bermejo indicó que “este año en particular ameritaba más que nunca el esfuerzo conjunto y encontrar los consensos necesarios”. Y agregó que con la aprobación del proyecto del Presupuesto 2021: “Es el momento de empezar a gestionar, de poner en marcha el aparato económico”.

«Seguiremos buscando el roll over indefinido, como lo tienen otras provincias«, dijo Diego Costarelli de la UCR, en alusión a que no se terminó de lograr la propuesta de pauta de gastos presentada por el Poder Ejecutivo.

Costarelli también se refirió a las negociaciones que hubo a lo largo del día. «Hemos arribado a un acuerdo por un financiamiento de 160 millones de dólares. Ha sido bastante productivo este proceso. Necesitamos un Estado de Mendoza que sea un resorte de empleo genuino».