Este miércoles cientos de mujeres se reunieron en Casa de Gobierno para apoyar el proyecto de ley sobre la legalización del aborto que el Presidente Alberto Fernández envió esta semana al Congreso.

Igual que en Capital Federal, en Mendoza se desplegó un cartel con la leyenda “Aborto legal 2020” y se tiñó el cielo de verde con bengalas.

La Cámara de Diputados comenzará a analizar en los próximos días en comisión el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado ayer por el Poder Ejecutivo al Congreso, que sería aprobado ya en el marco de una convocatoria del Gobierno nacional a sesiones extraordinarias del Parlamento.

Este miércoles el presidente Alberto Fernández envío al Congreso un proyecto para la legalización del aborto y otro para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida, conocido como el Plan de los 1000 Días.

Minutos antes de las 18 las mujeres comenzaron a concentrarse en la explanada de la Casa de Gobierno. Todas lucían el distintivo pañuelo verde.

La convocatoria para el pañuelazo federal se hizo a través de las redes sociales donde aclararon que el encuentro se haría cuidando las medidas sanitarias “como el uso de tapabocas y distancia social para extremar los cuidados” por la pandemia de coronavirus.

Fuentes parlamentarias adelantaron que la iniciativa “no tendría un trámite express” en el debate en comisión aunque “tampoco demandará mucho tiempo”, a la vez que adelantaron que en los próximos 10 días se realizará la convocatoria a las reuniones informativas, donde se escucharán voces a favor y en contra del proyecto.Luego, habrá uno o dos plenarios en los que se buscará firmar el dictamen, en tanto que el proyecto sería aprobado en el recinto de la cámara baja a mediados de diciembre, tras lo cual pasaría al Senado.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,en referencia al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado este miércoles por el Poder Ejecutivo al Congreso.Además se mostró «optimista» en que pueda convertirse en ley junto con la otra iniciativa que extiende los beneficios en caso de maternidad, conocido como el Plan de los 1000 Días. «lo que no se puede hacer es impedir la práctica porque, si no, volvemos al punto inicial y queremos atender a todos los derechos», expresó Ibarra en declaraciones a Radio La Red y lo reprodujo Télam.

Además cree que el proyecto sea aprobado al resaltar: «Sabemos que es posible, estamos atentos a que en el 2018 se aprobó en una de las cámaras, y vamos a trabajar, a explicar que esta ley no sólo no es obligatorio, sino que en los países donde está aprobado baja el número de embarazos no deseados y de abortos, y eso es lo que queremos».