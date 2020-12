La magistrada que tiene la causa del femicidio de Florencia Romano, confirmó este llamado al 911 durante una conferencia de prensa de este jueves por la noche, luego de haber encontrado un cadáver, sostener que todo indica que es de la adolescente, que una parte estaba quemada, que la pareja detenida será trasladada este viernes a la cárcel y confirmar la participación de una persona que confesó haber trasladado a la chica y arrojarla cerca de la cancha de fútbol, donde hoy hallaron el cadáver de la víctima.

Según reconstruyó El Post, a las 18.58 un vecino llamó. Lo atendió una operadora. Le dijo que en el callejón Berra y Padre Vázquez escuchó que una mujer pedía auxilio e hizo referencia a violencia de género. La policía que atendió el llamado se fijó a través en Google Maps y no encontró el callejón. Le volvió a preguntar al vecino la dirección, éste le respondió y la operadora le dijo que no la encontraba. Entonces, el hombre le pregunta de manera irónica: «¿Usted es policía?». Esto no le gustó a la uniformada, le dijo «adiós» y cortó.

A las 19, aproximadamente, de ese sábado el teléfono de Florencia Romano se apagó.