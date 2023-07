Lanzaron PROVIAR II: estuvieron Parisi, Ilardo, Aveiro y referentes nacionales

Se trata de la primera convocatoria del programa que invertirá 5o millones de dólares en total.

Martín Hinojosa, titular del INV recibió en la sede del organismo a Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ariel Lucero, Ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, y a autoridades de COVIAR, Bodegas de Argentina, Foeva, Soeva y representantes del sector productivo.

La inversion total del programa es de US$ 50 millones, y es impulsado conjuntamente por el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina, la Corporación Vitivinícola Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Argentina y la Secretaría de Competitividad Federal.

El financiamiento va destinado a la producción primaria, con el objetivo de incrementar la adopción de tecnologías de los pequeños y medianos productores vitícolas, y atiende la mejora de la eficiencia del uso de recursos hídricos. Para ello, el programa otorgará un ANR (Aporte no Reembolsable) de hasta U$S 20.000 dólares por productor para que inviertan en sistema de riego, malla antigranizo, maquinaria, bombas para pozos, recambio de varietales, etc.; con una contraparte del 25% de la inversión.

Parisi resaltó que este tipo de programas “generan certidumbre en espacios económicos y de generación de producción que viven permanentemente afectados por el cambio climático, las inclemencias del tiempo, y esto permite que pequeños productores, vitivinícolas, mujeres, jóvenes, pequeños bodegueros, puedan tener cierta seguridad y certidumbre hacia dónde ir”. Y agregó: “Esto es lo que tiene que hacer el gobierno, o quien gobierne Mendoza, trabajar generando los espacios necesarios y los canales necesarios para que haya un desarrollo distinto y más armónico de la economía de la provincia, a través de ayuda a los pequeños productores”.

Podrán acceder bodegas, secaderos y empacadores de uva en fresco para incrementar la capacidad de comercialización, sobre todo en pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas. Se otorgará un ANR de hasta U$S 60.000 dólares por establecimiento para que invierta en capital de trabajo para gestión comercial, maquinaria, arreglos edilicios, certificaciones, etc.; con una contraparte del 30% de la inversión.

Y habrá una línea con perspectiva de género destinada a la juventud y a mujeres (de hasta 65 años) y varones (hasta 35 años), para promover el arraigo rural a partir del fomento para la creación e impulso de pymes rurales. Se prevé un ANR de hasta U$S 10.000 dólares por beneficiario.

En la presentación se encontraban presentes los candidatos a gobernador y vice, Omar Parisi y Lucas Ilardo, a diputados nacionales Martín Aveiro, Pablo Portuso, Amalia Granata, a legisladoras provinciales Gabriela Lizana y Marisa Uceda, y a intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.