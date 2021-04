«Durante los próximos 3 meses, el personal de la salud destinado a la atención de la pandemia va a sumarle a sus ingresos la suma de 6500 pesos mensuales. Un bono que los ayude a sobrellevar un mayor esfuerzo, sin ninguna duda«, dijo durante un acto este mediodía en el Museo del Bicentenario.

Además, durante un acto en el que recibió el apoyo de varios gobernadores e intendentes kirchnerista, defendió las nuevas restricciones y, sin nombrarlo, cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta.

«Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me impulsa en las decisiones que tomamos, que no son decisiones de política economía, social o educativa. Son decisiones de política sanitaria, avalada por los datos que día a día me hace llegar. Escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni leyendo encuestas«, apuntó.

También anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras y la incorporación de 1.415 camas ante la segunda ola de Covid-19.

Con estas 134 nuevas obras, el Gobierno nacional se propuso reforzar el sistema sanitario ante la segunda ola de Covid-19, que en los últimos días registró niveles récord de contagios.