El Director de Defensa Civil de Tunuyán, Fabricio González, precisó qué cosas es necesario tener en una mochila de emergencia, ante el caso de un problema serio como fue el terremoto de anoche en san Juan.

«Lo primero que tenemos que tener en una mochila de emergencia, son los medicamentos de las personas mayores o de los niños que sean dependientes de esa medicación«

«Pero además hay que tener en cuenta que la persona responsable de mantener esa mochila, debe ir cambiándolos o actualizándolos para que no se venzan los medicamentos»«, añadió.

«Hay que tener también un botiquín de primeros auxilios, una radio con pilas que, aunque parezca anticuado, es necesaria porque lo primero que se corta cuando hay una catástrofe son los suministros eléctricos, de agua y de gas. Entonces con una radio podemos saber qué está pasando o qué necesitamos saber»

«También hay que tener una manta térmica, botella de agua, linterna, velas, fósforos; es decir todo aquello necesario e indispensable que pueda llegar a ncesitar una familia para un corto período de tiempo hasta que se restablezcan todos los servicios»

Consultado sobre qué lugar es el ideal para almacenar una mochila de emergencia, elemento que viene a nuestra memoria solamente después de un susto, como pasó en este caso, González explicó que «Conviene tener esta mochila de emergencia en el sitio de encuentro, o lugar que hemos pre-elegido para salir de la vivienda. Es decir, es importante tener estos elementos de emergencia en aquel lugar que nosotros sabemos que vamos a ir en caso de un problema, y que es seguro y está protegido.»

El funcionario agregó un dato no menor: «Tiene que haber un responsable. Tiene que existir un protocolo familiar de revisión d suministro eléctrico, gas y agua, Saber dónde nos vamos a encontrar y qué medidas vamos a tomar. Y es fundamental tomar la situación con total tranquilidad. No ponerse nervioso, no salir corriendo a la calle, por los cables. Es más seguro el patio de casa, si contamos con él.»