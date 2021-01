En San Carlos, la vecina Leonor Bianchetti de La Consulta, denunció en sus redes sociales un intento de estafa con el cuento del IFE, y con la novedad de que, esta vez, fue por wathsapp.

En este sentido tenemos que decir que en nuestros medios, hemos tenido ocasión de conversar con varias personas que resultaron víctimas y que, por pudor, no hemos querido publicar con sus nombres.

No es el caso de Leonor, quien no sólo no fue estafada, sino que tuvo la loable iniciativa de llamar la atención sobre el accionar de los estafadores, para que ninguna persona más tenga que lamentar un disgusto.

En un audio que se viralizó, Leonor relató que recibió la llamada por wathsapp de un hombre que le dio su identidad -evidentemente falsa- y que dijo pertenecer al Ministerio de Desarrollo Social. Tras preguntarle su nombre, le dijo que «había sido beneficiada con los tres IFE» y que puede cobrarlas en un cajero automático para lo cual debía dirigirse a uno, «mientras él se mantenía en línea«.

En este caso, el sujeto insistió en que Leonor debía concurrir al cajero con la tarjeta de débito. Y en este sentido ella recordó que «ningún organismo ni Anses, ni el Ministerio de Desarrollo, ni ningún organismo público está llamando a nadie, a nigún ciudadano para ofrecer este tipo de ayudas.

Leonor insistió en la necesidad de prestar atención a llamadas de este tipo, en tanto que ya de por sí es difícil comunicarse con organismos como Anses o similares, menos recibiremos una llamada de los mismos.

Hizo hincapié en la importancia de hablar con nuestros familiares para alertarlos, al recibir una llamada desde un número desconocido o de una característica extraña. En especial tratándose de personas mayores del entorno familiar.

Finalmente, Leonor Bianchetti publicó las capturas de la llamada por wathsapp que le tocó recibir, y del perfil del origen, en el que se aprecian los burdos errores de la falsificación.