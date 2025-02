El SUTE definirá este viernes en un plenario en Tupungato si acepta la propuesta del 13% de incremento salarial para el primer semestre del año, la oferta del 13% de incremento formulada por el gobierno provincial, que llevaríael salario docente se lleva de $570.000 $610.000 para marzo. En tanto, mañana jueves se analizarán los mandatos que llevará cada departamento.

Este lunes 24 de febrero está previsto el inicio del ciclo lectivo 2025 en Mendoza, pero todavía no está resuelta la negociación salarial entre los docentes y el Gobierno provincial.

Según expresó a la prensa el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, «Hoy las escuelas están debatiendo esta propuesta salarial que nos parecía que tendría que haber tenido otros condimentos, que tendría que haber tenido un aumento más grande, pero más allá de eso se está estudiando la última oferta, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Por eso, creemos que era necesario que se compartiera con las bases«.

Correa aseguró que «hay muchas dudas» y que por eso se está haciendo una amplia difusión del simulador y de esta forma ver cómo queda el sueldo de docentes con antigüedad, sin ella o con zona y sin zona por citar un ejemplo, y agregó que, de no haber conformidad con el ofrecimiento del Gobierno de Mendoza; habrá un plan de lucha con acciones que afectarán el normal inicio de las clases.

En este sentido, del mayor o menor porcentaje de aceptación que se manifieste en los departamentos, se definirá la celeridad para comunicar la decisión de acatar el aumento y dar inicio normalmente al ciclo lectivo 2025 o, en su defecto, iniciar un conflicto docente.

Para el caso de que no haya acuerdo sobre la última propuesta del Gobierno de Mendoza, Correa adelantó: «La propuesta no responde a lo que nosotros veníamos reclamando. Falta mucho para estar entre las 5 provincias con mejores salarios, hoy estamos en el puesto 16, hemos perdido mucho a nivel de poder adquisitivo y de no arribar a un acuerdo vamos a tener que construir un plan de lucha«.

La oferta de gobierno consistió en un incremento escalonado desde marzo con el primer tramo del 7%, el 2,5% en abril, el 2% en mayo y del 1,5% en junio.

La directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima, dijo que:»Les hemos acercado una propuesta superadora para el primer semestre de este año, que implica un aumento para el mes de marzo del 7%, del 2,5% en el mes de abril, del 2% en mayo y del 1,5% en junio”.

Y agregó que “también les hemos propuesto que el salario docente mínimo garantizado para el mes de marzo sea de 610.000 pesos. Ellos han receptado la propuesta, la van a bajar a las bases y nos van a acercar una respuesta el próximo viernes de esta semana«.