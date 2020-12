Pese a que todavía faltan detalles por conocer, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, adelantó que además de prohibir los desplazamientos en los días festivos continuarán las limitaciones de moverse entre regiones, como ocurre hoy con las que se encuentran en las franjas más críticas.

“Sentarse a la mesa dos horas antes, y lo digo como católico, o que el niño Jesús nazca dos horas antes no es una herejía -y agregó- herejía es no darse cuenta de los enfermos, de las dificultades de los médicos, de la gente que sufre”. “No seamos hipócritas, ésta sería la herejía”, dijo el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia

La segunda ola de contagios por Covid-19 sigue azotando a los países europeos, con la llegada de los días festivos por Navidad y Año Nuevo los gobiernos buscan tomar medidas para frenar el número de infectados.

Italia es uno de los países que avanza en esta idea, prohibirá salir del municipio de residencia los días de Navidad, San Esteban y Nochevieja. Así lo anunció el ministro de Sanidad. Por las restricciones sanitarias en las fiestas, se mantendrá el sistema de división de las regiones del país en tres colores, según el riesgo de contagio.

“Italia desincentivará los viajes internacionales”, aseguró el ministro. Esta decisión busca evitar reuniones numerosas y también limitar actividades como ir a esquiar o viajar al extranjero. Ya algunos medios hablan de cuarentena obligatoria para todos aquellos que regresan al país.

“Las decisiones del Gobierno son difíciles pero necesarias para evitar un confinamiento general y sin las cuales no sería posible controlar la curva de contagios. No aguantaría el sistema sanitario y no aguantarían todos los médicos y enfermeras a los cuales va nuestro agradecimiento”, explicó Speranza.

Italia ya había decidido mantener el toque de queda a las 22 horas en todo el país también en los días fuertes de las fiestas navideñas. Tampoco habría excepciones para la misa del Gallo, algo que ha enfurecido a algunos sectores católicos del país, y por supuesto tampoco para ningún tipo de celebración en Nochevieja.