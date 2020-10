Ampros insistió en que se debería comenzar a elaborar estadísticas para determinar dónde están los muertos, para saber si hay más si en la parte privada o en la pública, y sostienen que hay una mala información con respecto al tema de los contagiados.

«No hay seguimiento de los casos positivos, y empeoran en la casa, cuando llegan ya están grave, no hay camas, hay que plantear una estrategia» argumentó la secretaria adjunta.

Desde el sindicato, resaltaron que la situación crítica en materia sanitaria que atraviesa la provincia y el país, es producto de la falta de un plan estratégico y de diálogo ente las diferentes partes.

«A la gente ya no se le puede pedir nada más«, advirtió Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros, y agregó: «No podemos participar nosotros y tampoco lo hace la comisión de expertos, es un gobierno cerrado que no permite la participación de nadie. Las decisiones las toman solos, no les importa el pedido de los médicos, piensan que tienen la verdad absoluta».

«Tenemos profesionales agotados, enfermos, aislados, preocupados por su salud mental que se está viendo afectada. Los trabajadores tienen miedo, no dan abasto para dar respuestas a los pacientes, la situación es muy grave»