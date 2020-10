La jornada se presenta algo nublada con poco cambio de la temperatura, adelantó Contingencias Climáticas de Mendoza.

Se registrarán durante el día vientos moderados del sudeste, en tanto la máxima alcanzará los 25ºC.

Para mañana, no habrá ningun cambio y las temperaturas podrían variar apenas 1º C respecto de las de hoy, con una mínima de 10ºC. y una humedad no superior a 67%.