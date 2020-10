La Audiencia Pública será transmitida en vivo desde las 9 hs. por Youtube a través de Sijumtv, Canal Oficial Poder Judicial de Mendoza.

Luego, serán los 7 miembros del tribunal quienes deban en un fallo de tribunal en pleno decidir a favor o no de la constitucionalidad. El rumor es que no habría sorpresas en un resultado abultado a favor de la legalidad de estas condenas.

Hay 156 expositores anotados, entre ellos el ex gobernador y diputado nacional Alfredo Cornejo y el ex miembro de la Corte Suprema nacional Eugenio Zaffaroni, un “peso pesado” por trayectoria y por su defensa al chicaneado “garantismo”. El ex gobernador siempre ha sido muy duro con este lado de la biblioteca penal y el duelo promete discursos con altísimo contenido político.

La discusión comenzó el año pasado, cuando el juez Eduardo Martiarena declarara inconstitucional la pena de prisión perpetua en un juicio por jurados contra tres acusados, lo que generó una gran polémica tanto a nivel judicial como también político.

En tanto, el Gobernador Rodolfo Suárez se manifestó en las redes abiertamente partidario de la “mano dura”. Esta biblioteca del derecho penal sostiene que el peso de la ley debe ser severo con quienes cometen delitos graves.

El mandatario provincial aseguró en Twitter que en la audiencia “se enfrentan y se ponen en discusión dos concepciones distintas de Justicia: preservar los derechos de las víctimas o abrirle la puerta al garantismo para liberar delincuentes”.

“En lo personal, pero también desde mi espacio político, siempre estaremos a favor de las víctimas y buscaremos que los delincuentes paguen por sus acciones. Decir que la prisión perpetua no es constitucional, es abrirle las celdas a muchos presos en nuestra provincia, pero además sienta precedente para liberar otros miles de condenados en todo el país”, sostuvo.

El Poder Judicial mendocino destacó la participación de personalidades públicas tales como el Dr. Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de la Nación; el Lic. Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y actual Diputado Nacional; la Dra. Diana Cohen Agrest, Filosofa Argentina; la Dra. Viviana Beigel, Abogada de Organismos de DDHH de Mendoza; los Diputados Nacionales Luis Petri y Claudia Najul, entre otras; en tanto que publicó la lista completa de expositores.