Dos pacientes con coronavirus murieron en las últimas horas en una guardia del Hospital Castro Rendón de Neuquén, luego de no haber podido ser derivadas a un centro médico que tuviera camas libres para internarlos.

« Hoy, con toda la demanda que hay, terminan ingresando cuando ya están críticos y tenés un margen muy chico de poder recuperarlo«, explicó un médico, y agregó «Lo que hay que esperar es que se libere una cama. Hoy el paciente ingresa tan agotado que llega un momento que no da más y se terminan muriendo«

De uno de los casos, se desprende un audio que se hizo viral en las redes y en el que se escucha a una médica, que le informa a la hija de una de las pacientes, que su mamá “no es candidata para un respirador”.

Si bien en la guardia se le brindó asistencia respiratoria, no tenían lugar para internar a ninguno de los dos pacientes en unidades de terapia intensiva porque no había disponibilidad. La mamá de la joven que protagoniza el audio junto a la médica sufría de cáncer. La patología previa fue determinante para su muerte luego de contagiarse del virus.

“Entró respirando muy mal y con el oxígeno, con la mascarita que le ponemos en la cara, no es suficiente. Y ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Ella no es candidata a enchufarla a ningún respirador, no es candidata a intubarla”, son algunas de las palabras de la médica.