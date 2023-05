La fórmula Parisi-Ilardo mantuvo un encuentro con adultos mayores de toda la provincia

“Hay 100 mil millones puestos de plazo fijo en el gobierno provincial que se pueden invertir en las necesidades básicas y los derechos de los mendocinos”, analizó el pre-candidato a gobernador.

Los jubilados compartieron con Omar Parisi y Lucas Ilardo una charla sobre las necesidades que tienen los adultos mayores. Mientras tanto, la lista Ahora Peronismo se desplegó ampliamente con Puntos de Atención para despejar dudas sobre las distintas propuestas que llevan adelante, sobre todo la de vivienda, con un diseño especial en forma de Casa.

En el intercambio surgió la importancia de planificar la construcción de viviendas de acuerdo a las necesidades de cada grupo etario. “El problema hoy es que no se hacen viviendas, hace 8 años que están ejecutando lo que nosotros dejamos y no construyen casas ni elaboran proyectos. Cuando me fui del IPV dejamos 8500 viviendas entregadas, 7500 viviendas en construcción y 4500 que estaban listas en ese momento para licitar”, explicó Parisi.

Añadió que la vivienda genera puestos de trabajo, entre 8 y 9 por cada una que se levanta. Ese impulso al empleo se vuelva a su vez en consumo y provoca un shock económico que impacta de forma rápida en la economía.

En tanto, las principales preocupaciones de los adultos mayores que surgieron fueron la falta de cumplimiento de los distintos cupos de vivienda en las políticas del IPV. También las pésimas prestaciones de los jubilados de OSEP.