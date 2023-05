Escándalo en el Sub-20: Guatemala denunció espionaje de la Selección argentina

El equipo guatemalteco dirigido por el estricto Rafael Loredo, jugará con la Selección argentina este martes a las 18, en Santiago del Estero, por la segunda fecha del Mundial Sub 20.

El DT de Guatemala, Rafael Loredo, avaló ante la prensa la denuncia que sus dirigentes elevaron a la FIFA contra la Selección argentina por espionaje llevado a cabo durante la jornada inicial del Mundial Sub 20.

Según la denuncia, un integrante de la delegación local se infiltró al vestuario utilizado por los centroamericanos y filmó la estrategia.

«Los argentinos nos han tratado excelentemente bien, pero esta persona se metió a grabar al vestuario cuando vio que había menos gente. Hay fotos, es una persona acreditada, está totalmente identificada«, denunció Loredo.

La respuesta de AFA fue desmentir el hecho: «Una persona de la delegación se confundió de vestuario, están uno al lado del otro. No hubo fotos ni nada por el estilo. Es insólito«, dijo un allegado a la delegación argentina antes de agregar que no necesitaban ningún tipo de espionaje porque tenían «los videos de los cuatro amistosos» que jugaron en Buenos Aires durante la preparación para el Mundial Sub 20.