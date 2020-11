El increíble caso del padre llevando a su hija Abigail en brazos, en el límite de Tucumán y Santiago del Estero, generó el repudio de todo el país.

El sábado, durante la emisión de «La Noche de Mirtha«, Juana Viale se refirió al caso y confirmó que, por decisión propia, iban a levantar la pauta que el gobierno de Santiago del Estero tiene hace años en ese programa para promocionar a las Termas de Río Hondo, capital provincial del turismo; y justamente la ciudad donde vive la menor de 12 años junto a sus padres.

«Cabe aclarar que nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó«, dijo Viale, quien hace meses reemplaza a su abuela, Mirtha Legrand, debido a la pandemia de coronavirus.

«A mí como madre me llena de pena y de tristeza. Frente al llanto de un niño en esa situación, no hay DNU, no hay ley, y no hay nada que pueda prevalecer«, sentenció, entre otras duras críticas al gobierno santiagueño y nacional.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, subió a Facebook un video de disculpas a la pequeña Abigail y a sus padres, dejando la posibilidad abierta de hacerlo personalmente cuando ellos dispongan.

Sin embargo, “El pedido de disculpas del gobernador Gerardo Zamora no sirve de nada. No es momento como para pedir disculpas, si desde un primer momento no estuvo”, dijo Carmen Jiménez, madre de la pequeña, y denunció que a su hija le provocaron “daño psicológico” al impedirles la entrada a Santiago del Estero.

En tanto, mediante una resolución de Jefatura de Gabinete resolvió reasignar estos fondos desde la «Subsecretaría de Prensa a un fondo a cargo del Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de asistir en forma prioritaria el caso de Abigail»

El titular de la Jefatura de Gabinete, Elías Suárez, indicó que esto se hace «ante lo anunciado por la conductora del programa ‘La Noche de Mirtha’, donde manifestó que resolvió levantar la publicidad que desde hace más de 10 años se difunde como promoción turística de Termas de Río Hondo por la lamentable situación que le tocó vivir a una niña y sus padres en un control caminero regresando a esa localidad, por lo que se ha resuelto reasignar los recursos«.

Suárez aseguró que estos recursos serán dispuestos por la Defensoría Provincial de Niños, Niños y Adolescentes «ya sea en el tratamiento de su enfermedad, asesoramiento legal, como en todo lo que sea conveniente y necesario a criterio de la Defensoría en ayuda de esa familia, así como también en otros casos de vulneración de derechos de los niños y niñas«.

El funcionario santiagueño indicó que en la resolución del decreto «se reconoce a la señora Mirtha Legrand como una gran impulsora y promotora de nuestro destino termal, demostrando en sus múltiples visitas una especial consideración hacia la ciudad de Termas de Río Hondo, algo que agradecemos y valoramos», al mismo tiempo que «por respeto a la decisión de la actual conductora del programa y su producción de renunciar a esa pauta publicitaria de nuestro centro turístico santiagueño, es que a partir de la fecha, tendrá el destino informado«.

Zamora y su esposa, la exgobernadora y actual Senadora Nacional Claudia Ledesma de Zamora, mantienen una excelente relación desde hace años con Mirtha Legrand. La presencia de la «Diva de los Almuerzos» era un clásico en cada mes de mayo, cuando se hacía el lanzamiento de la temporada turística en Termas de Río Hondo, siendo la encargada de tirar la primera bola en el casino.

El caso de la pequeña Abigail generó una profunda conmoción e indignación en los argentinos al hacerse viral el video de su papá cargándola en brazos para cruzar el retén policial en la frontera entre esta provincia y Tucumán. La imagen hecha ilustración fue compartida masivamente en todas las redes sociales y por distintas personalidades de la policía, el arte, la farándula y el deporte.

A Abigail le detectaron Sarcoma de Ewing, un cáncer óseo en su pierna izquierda, que se genera en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Hace cinco años que la tratan en el Hospital del Niño Jesús en Tucumán por esta enfermedad.

“Ella (por Abigail) ahora está mal, nos damos cuenta, porque vive angustiada por la enfermedad, ya que no puede hacer su vida, no puede salir a jugar, y muchas otras cosas, lo único que pide es que Dios haga el milagro; quiere volver a natación, que es lo que más le gustaba”, contó la mamá.

Carmen, además, pidió a los creyentes que recen por la nena. “Lo único que puedo pedir como madre, es que recen mucho por mi hija. También pido que averigüen dónde se puede hacer estudios, para ver cómo nos pueden ayudar”.