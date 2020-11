En tanto, el máximo responsable del hospital de Laguna Naineck habló sobre el caso del bebé de una pareja de la colonia Villa Lucero, jurisdicción de esa localidad, que falleció y que derivó en la denuncia de los padres por negligencia médica y abandono, ya que afirmaron que les negaron la ambulancia cuando la mujer se encontraba en trabajo de parto.

El director del hospital, Gregorio Bertuol, negó que eso sea cierto y afirmó que el bebé ya no tenía signos vitales dentro de la panza de su mamá, remarcando que no falleció por negligencia médica, sino que cuando fue atendido, ya se notaba que no había signos vitales en el útero.

“La oposición mediocre que lo único que hizo fue fundir al país. Con respecto a esto nada más que quería aclarar que de ninguna manera es cierto todo lo que se dice, ya en el informe se ha demostrado que lamentablemente ese bebé ya estaba fallecido en la panza de su mamá y no porque no se le trajo o no se le buscó falleció, eso es totalmente una mentira, una falacia” expresó Bertuol.

“Si bien entiendo el dolor de los padres, de los familiares de esa pérdida, eso no le da derecho a salir por los medios a decir cosas que no son verdades” reclamó.

“Y nada más, no voy a hablar mucho del tema porque respeto el dolor de esa gente, pero bueno, hay cosas que no son ciertas y que ayer el Consejo de Atención Integral de la Emergencia salió a aclararlo y es lo que vale. Esa es la información verdadera y certera”.

“Después si quieren politizar y utilizar el dolor ajeno para hacer un comentario mediocre como nos tienen acostumbrados estos de la oposición, no me interesa eso” remarcó.

“Nosotros en el hospital estamos convencidos de que hacemos todo lo imposible para el bienestar de nuestra comunidad y yo creo que estas cosas que pasaron no va a empañar el gran trabajo que hacemos nosotros los de salud acá en la localidad y no voy a hablar más de este tema por respeto a la pérdida de estas personas” indicó por último.