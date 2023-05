La COVIAR presiona por cambios en el dólar agro

Mario González, presidente de la COVIAR, pidió un encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

La nota del pedido de audiencia entró a mediados de mayo al Ministerio de Economía y González advirtió: «Cuanto antes logremos la reunión sería importante para acercar ideas«.

El sector bodeguero resume en ocho causas el por qué los establecimientos vitivinícolas no accedieron al Programa de Incremento Exportador:

1. El mecanismo ha sido complejo.

2. El Programa expone contradicciones, principalmente en lo instrumentado desde la Secretaria de Comercio.

3. El TC establecido fijo ($300) y sin actualización según variación de los Tipos de cambio existentes (Oficial vs Mep), hace que no exista previsibilidad en las operaciones y cobros a futuro.

4. Ajustar los precios de mercado interno a un 2% mensual no es posible ante los índices inflacionarios existentes.

5. Para las bodegas que tienen un alto porcentaje de venta en el mercado interno, se hace difícil cumplir con las condiciones del Programa.

6. La ventana de tiempo de aplicación del Programa es demasiado corta en función de la dinámica comercial de nuestra actividad que se realiza los 12 meses del año.

7. La venta a plazo -característica en la exportación vitivinícola- hace muy difícil conseguir dólares en la ventana de la aplicación del Programa.

8. Es más fácil de aplicar para bodegas grandes que tenga todo el mecanismo de cobranza en el exterior muy aceitado. Para las PyMES es más complejo.

La COVIAR, uno de los impulsores de un dólar diferencial para la vitivinicultura, esperó «30 días prudenciales para ver cómo funcionaba» y hacer una evaluación. Las conclusiones no fueron buenas: «Al principio las empresas no podían adherir y después se les planteaba la complicación respecto de los topes impuestos para la venta en el mercado interno«, resumió.

«Cuando se anunció esta idea, planteamos dos temas clave: primero, que no fuera fijo el tipo de cambio porque veíamos que la variabilidad era fuerte y cualquier medida estática iba a traer inconvenientes», recordó González. «Y segundo, de precios justos«, agregó sobre las dificultades.

Con datos de el Sol y Diario Uno