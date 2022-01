Mientras aún no se resuelve el pedido que el gobierno provincial le hizo a los intendentes para que colaboren con el arreglo de escuelas, el director general de Escuelas de Mendoza, dijo que «Estamos listos para el inicio de clases«.

La medida del gobierno provincial no había caído del todo bien entre los jefes peronistas, quienes afirman que le “pasan la pelota” a los municipios por las tareas que no hizo la provincia.

No obstante, Thomas habló con medios del sur de la provincia y sostuvo que “Estamos listos para el inicio de clases, y con respecto al tema que nos ha ocupado en los dos últimos años, la pandemia, vamos viendo el día a día«

Agregó que «falta un mes para el inicio del ciclo lectivo, y si nos retrotraemos un mes hacia atrás, no nos habríamos imaginado que estaríamos con la situación de contagios que tenemos ahora, con lo cual hay que ver el día a día. El trabajo que venimos realizando en Mendoza, privilegiando la presencialidad y con una visión clara de que el mejor lugar para los chicos es la escuela; basados en la evidencia, los números y el seguimiento nominal de los contagios de los niños, tenemos la expectativa de que este año sea bastante más normal que el anterior. Las cifras actuales de contagio son complejas, pero esperamos ver cómo evolucionan. Por ahora no se pedirá el pase sanitario, pero en todas las medidas que tengan que ver con eso, y con los nuevos protocolos a los que tendremos que adoptar, dependemos de los especialistas del Ministerio de Salud. Trabajamos en conjunto con ellos, por lo tanto, en los primeros días de febrero veremos si hay alguna decisión diferente en este aspecto”.

Thomas también se refirió al estado edilicio de los establecimientos escolares. “Tenemos 1.350 edificios, y en algunos de ellos funcionan tres escuelas, diferenciadas en los turnos mañana, tarde y noche, por lo que tienen un uso intensivo. Esto nos obliga a trabajar todo el año en el mantenimiento edilicio, más allá de que en enero y febrero estas tareas se intensifican de manera significativa, sobre todo en los problemas profundos en los que no se puede intervenir durante el ciclo escolar. En estos dos años de gestión hemos realizado intervenciones en el total de las escuelas. En este momento se está trabajando en 200 edificios escolares, los que tienen problemas más críticos, pero hay un programa de trabajo para todo el año para mantenerlas. No obstante, debo ser muy sincero, y manifestar que, aunque suene duro, los edificios escolares no están en excelentes condiciones. Algunos están bastante bien, otros más o menos, y otros realmente necesitan más inversión, o directamente ser reemplazados. También inciden los cambios demográficos, que hacen que algunos edificios estén hacinados, y otros no tanto. Lo que sí podemos garantizar es que todas las escuelas estarán abiertas, y los chicos podrán concurrir normalmente a clases”.

Miwentras, el gobierno provincial intenta reglamentar un artículo del Presupuesto 2022 para que las comunas destinen un mínimo del 30% – proveniente de la Ley de Financiamiento Educativo- para mejorar la inversión en educación “priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos”. También el artículo da la posibilidad de retener esos fondos si no se cumple con las obligaciones por parte de los municipios.

Con información de Diario San Rafael y El Sol