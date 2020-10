Según empresarios del sector, que fueron consultados por diario La Nación, en las últimas semanas comenzaron a haber problemas en la entrega de mercadería, que a su vez sufren congelamiento de sus precios de ventas, pero no de los costos.

Los faltantes, ya se registran en rubros básicos como el aceite, arroz y algunos farináceos (harinas y pastas), aunque en los supermercados locales también se ven menos artículos importados o alimentos gorumet.

Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados, que reúne a las cadenas de capitales argentinos, dijo que «El mercado está medio revuelto. Hay empresas que cumplen con los aumentos que autorizó la Secretaría de Comercio, pero en otros rubros te piden aumentos mucho mayores y, si no se convalidan, limitan las entregas. En aceites hay faltantes y el surtido cayó mucho. Y en arroz todas las empresas están pidiendo subas de entre 15 y 25 puntos«.

El programa de Precios Máximos, que lanzó el gobierno nacional al inicio de la cuarentena obligó a retrotraer los precios al 6 de marzo, y desde entonces, sólo se realizaron dos subas que alcanzaron el 10%. Sin embargo, la inflación acumulada es más del doble y la devaluación del dólar oficial se centra en el 28.9%.

«Los proveedores te quieren meter aumentos vía la quita de bonificaciones y nos pasa en todos los rubros, desde el aceite hasta el vino o las cervezas. En otros casos, como con los lácteos, las empresas fabricantes inventaron un cargo nuevo como ‘costo logístico’. El problema es que los grandes supermercados se pueden plantar y negarse a convalidar las subas, pero a los más chicos no nos queda otra que aceptarlas, si no no nos entregan, y así se termina aumentando la brecha de precios entre las grandes cadenas y los comercios más chicos. Al final, un gobierno que se presenta como propyme está impulsando una concentración del mercado», dicen desde el sector de supermercados.

Por otra parte, en el rubro de la construcción, ya es notoria la falta de entrega de los proveedores a corralones, ferrterías y minoristas de acero.

Según explican desde el sector, independientemente de los anuncios del gobierno en pro de fomentar la construcción; la realidad indica que muchos de los productos contizan a valor dólar. Y en este marco, las fábricas «prefieren no vender, que vender sin precio»

Con contenido de La Nación e Iprofesional