La audiencia convocada por el juez subrogante de la ciudad entrerriana de La Paz, Raúl Flores, para mediar en el conflicto de la familia Etchevehere por la posesión de un campo quedó suspendida este domingo.

La decisión se dispuso luego de que Luis Miguel Etchevehere presentará una recusación contra el magistrado y confirmara que no se presentaría al juzgado.

«Recién se fueron diez usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido«, escribió Luis Miguel Etchevehere en Twitter.