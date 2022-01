Las universidades de La Matanza, La Plata y Tecnológica Nacional pedirán el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 a aquellos alumnos que deban realizar actividades de forma presencial.

En el caso de aquellas personas que no estén vacunadas por alguna cuestión médica, la universidad se encargará de analizar la situación, mientras que los no vacunados por alguna otra razón deberán presentar un test con resultado negativo.

El pase sanitario entró en vigencia el 1º de enero a nivel nacional, con el objetivo de que las distintas actividades sean seguras e incentivar la vacunación contra el Covid-19.

A partir de su aplicación, se hizo obligatoria la vacunación para que los mayores de 13 años puedan realizar una gran cantidad de actividades, aunque no se mencionaba el sector educativo.

Pese a que el Gobierno descartó el certificado de vacunación para las escuelas, las tres universidades públicas ya anunciaron que pedirán el esquema completo de vacunación para aquellos alumnos que deban realizar actividades de forma presencial.

En Mendoza, en tanto, la Universidad Nacional de Cuyo no ha tomado una decisión en concreto sobre la exigencia del pase sanitario o no para el cursado presencial. En la última sesión del Consejo Superior, a fines de diciembre, se definió que cuando retornaran las reuniones ordinarias se trataría la exigencia, o no, del pase sanitario.

Por otra parte, y en otras actividades masivas, no se descarta su uso para la Fiesta Nacional del Vino y la Vendimia, mientras que Tunuyán confirmó que se pedirán al menos dos dosis contra el coronavirus para asistir al Festival Nacional de la Tonada.