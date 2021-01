«Hace dos semanas, en la última comunicación con la Secretaría de Servicios Públicos, manifestamos nuestro deseo de ser incluidos en el operativo de vacunación de los docentes. Poco después, a través de la Jefatura de Gabinete, nos dijeron que si bien eso lo determina la Nación, el Gobierno provincial tiene la intención de colocarnos la dosis junto a los maestros/as y creo que así cerraría bien el círculo«, expresó Jorge Alberto Bono, presidente de la Cámara de Transportes Escolares de Mendoza.

En Valle de Uco también existen estos transportes escolares cuyos choferes, de concretarse el pedido, también serían incluidos en la iniciativa.

En tanto, ni Mema, ministro de Servicios Públicos, ni Nadal, ministra de Salud, ni Thomas. director General de Escuelas (DGE) saben nada. «No tenemos información al respecto», dijeron en todos los casos.

«Este lunes hubo una reunión para tratar los temas que se debatieron en la reunión de ministros del pasado viernes. Puede que este tópico surja en el encuentro, pero aún no hay certezas sobre el tema«, explicaron desde la DGE, al tiempo que señalaron que trabajan apuntando a marzo, ya que si bien el próximo 10 de febrero comenzarán las clases aquellos/as estudiantes con trayectorias débiles, «el porcentaje de alumnos/as que se movilizarán será mucho menor».

En tanto, los choferes de transporte escolar esperan la decisión del Gobierno provincial mientras trabajan- muy pocas unidades– con niños/as que asisten a escuelas de verano. «De 240, hay 4 ó 5 con escuelas de verano, es muy poco. Utilizamos los protocolos sanitarios de Nación, a la espera de lo que nos dirán aquí«, indicó el titular de la Cámara de Transportes Escolares.

Ante esta probabilidad de ser vacunados junto a los docentes como grupo prioritario, el portal Sitio Andino consultó al Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom). Rodolfo Calcagni, ex titular y actual asesor del gremio, que respondió al respecto: «Nosotros no tenemos información oficial sobre ese tema. No creo que la iniciativa incluya a choferes del transporte público porque como nosotros tenemos la jubilación de privilegio y a los 55 años ya podemos dejar de trabajar, no conformamos grupo de riesgo. Hasta ahora, no nos han comentado sobre la iniciativa«.

«Nosotros ya expusimos que queremos ser vacunados junto con los/as docentes. Desde el Gobierno provincial nos dijeron que es factible. Esperaremos a ver qué sucede finalmente«, dijeron los chóferes agrupados.