En el marco de los últimos conflictos por terrenos tomados en todo el país, Axel Kicillof , dijo que la mayoría de los countries en Buenos Aires «son prácticamente ocupaciones de tierra» , ya que supuestamente «no están habilitados ni pagan impuestos«.

Y señaló que según datos de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), hay un total de 871 barrios cerrados, de los cuales un 25% (230) no está registrado formalmente.

Sin embargo, dicen los representantes de los countries que, el hecho de que no estén registrados, no quiere decir que no paguen por la tierra y que sus propietarios sean ocupadores ilegítimos, como deslizó el gobernador.

En este sentido, señalaron que tanto los desarrolladores como luego los propietarios compran los terrenos con autorización municipal y pagan impuestos municipales. En cuanto al impuesto inmobiliario, referentes explicaron que también se abona aunque no esté hecha la subdivisión del terreno, ya que en esos casos lo afronta el desarrollador y luego se los cobra a los propietarios por expensas.

«He estado en contacto con la comisión jurídica de la Federación Argentina de Clubes de Campo y creemos que las declaraciones del gobernador se basan en una mala información que le pasaron. Mezcla cosas. Los clubes de campo no podrían estar constituidos por ley si no fueran titulares de la tierra, con lo cual está lejos de poder hacer comparaciones de ninguna naturaleza«, afirmó en diálogo con La Nación Patricio Gutiérrez Eguía, presidente de la Federación.

«La administración pensaba que había una reticencia de los barrios para no cambiar de encuadre para no pagar impuestos, pero esos casos son los menos. Y la provincia reconocía que, en algunos casos, los atrasos se debían a la pesadez o dificultades de la propia administración. Son temas completamente distintos. Si hablamos de la titularidad de la tierra, no hay asentamiento en ningún club de campo que no se base en la titularidad de la tierra, y lo otro se trata del procedimiento de inscripción, que es verdad que en algunos casos está pendiente, pero creemos que lo que surgió de boca del gobernador es una información errónea y que la titularidad de la tierra imposibilita llamar a los propietarios ocupantes ilegítimos»,agregó.

Jorge Juliá, exgerente de Federación Argentina de Clubes de Campo y especialista en la constitución de barrios privados. «La realidad es totalmente opuesta. Se trata de conjuntos inmobiliarios muy regulados y que pagan impuestos y tasas de todo tipo por los que no reciben, en la mayoría de los casos, contraprestación alguna en servicios de ningún tipo», aseguró, en referencia a que muchos barrios incluso tienen que desarrollar su propia infraestructura de agua, luz y gas.

Por su parte, Lucas Maciel, fundador de Barrios Unidos, el primer partido político de barrios cerrados dijo que «Quienes vivimos en los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires hemos logrado aquí cubrir las falencias que tiene el Estado con un sacrificio mayor; hemos logrado acceder a una vivienda a través de la compra de un lote de pozo, resignando distancias y horas de viaje, soportando años de espera y pagando un volumen de impuestos muchísimo más alto que en cualquier lado. Hemos sido un gran negocio para el Estado. Pagamos el doble de absolutamente todo y no recibimos nada. En Tigre somos el 40% de la recaudación de la tasa municipal y no recibimos ni el 10% de lo que aportamos«.