Gisell Bazán, una vecina de Tunuyán denunció haber sido estadada por el alquiler de una cabaña.

En declaraciones a Canal 8 la damnificada contó que en la búsqueda de una cabaña para ir una semana con sus amigos, entró en relación con un sujeto que se hace llamar Pablo Mercado en Facebook, quien una vez contactado le dio su número de telefono para llevar adelante las tratativas.

El suceso ocurrió el pasado sábado y la vecina de Villa Seca sería una de varias personas estafadas.

Gisell explicó que ella escribió por wathsapp al número en cuestión que se llamaría Cabaña «La del Manzano». El sujeto, según contó, «me dio toda la información muy bien, fotos, cuánto valía, cuánto podían estar, todo muy detalladamente».

Le pidió una foto del DNI, para verificar que era ella la persona que iba a ir a alquilar, y después le dijo «yo te hago un descuento si vos me depositás toda la plata. Y yo deposité toda la plata y él supustamente me hizo un descuneto del 20%».

«Eran 12 mil pesos. Con el descuento me quedó en 9.800«

Como detalle, Gisell relató que previamente le había remitido un CVU de Mercado Pago, pero que no se lo tomaba porque salía como perteneciente a un tal Carlos Páez. Ante la consulta telefónica de la damnificada, le pasó otros dos números de cuenta que tampoco tomaba, lo que le pareció raro, pero no le dio demasiada importancia. «Finalmente me dio otro acceso por otra aplicación, donde sí pude depositar el dinero», dijo.

«Ahi terminó todo. Así que salimos con mi pareja y mis amigos, y cuando llegamos la persona de la cabaña me dijo que no estaba registrada. Y no sos la única. Otras personas les pasó lo mismo el mismo día«

Cabe aclarar que la cabaña en cuestión efectivamente existe. Los propios dueños le confirmaron que ya habían hecho la denuncia pertinente.

«Es un tipo que opera asi. Las cabañas existen, pero el se hace pasar por el dueño. Cuando llegan alli los verdaderos dueños le tienen q explicar a la gente«.