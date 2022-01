Ojalá se pueda cumplir el sueño de la notable cantante de apenas 10 años de edad que suele deleitar a los tunuyaninos con su voz.

La pequeña le contó a Canal 8 que es del Barrio Venezuela, que empezó a cantar a los 3 años, y que ha grabado varios videos.

Con la frescura propia de su edad dijo «He dado los primeros pasos, por así decirlo. Si me gusta una canción empiezo a practicarla con ayuda de mi mamá, y me gustan todos los géneros. Pero me gusta lo melódico y el folclore. Me siento más cómoda con eso, pero me gusta de todo«, explicó.

«Me presenté en el Festival de la Cereza y estuve con las Lunas Morenas. Me encantó, porque son bellísimas personas«, confió a las cámaras de Canal 8.

«Mi sueño es poder cantar con la Sole (Soledad Pastoruti) en el Festival Nacional de la Tonada, porque me parece una persona maravillosa. Me encantan todas sus canciones y me encantaría sólo poder conocerla«, reveló la pequeña artista.

Las declaraciones de Luz Milagros: