El daño está localizado en calle Alberdi, entre San mArtín y Echeverría de Tunuyán.

Uno de los vecinos explicó que «No se puede seguir así. Yo estuve con el ingeniero y me dijo que el miércoles pasado iban a empezar. El miércoles me dijo el viernes. El viernes, que el lunes. El lunes, que el martes. Ayer vino uno y dijo que empezaban hoy. Y dónde están? A ver díganme dónde están«, señaló indignado, y le preguntó al periodista «¿Se aguanta el olor?. Ya no damos más«.

«Recién vengo de la municipalidad. Yo hablé con el Julio Cisterna. Y que iban a ir a hablar con ellos, que vinieran a ver».

Otra vecina añadió «Ahora viene el festival de la Tonada, y esta es la entrada al departamento. Imaginese«

El audio de los testimonios: