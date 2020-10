La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sorprendió con sus declaraciones a Radio Nihuil esta mañana.

«En Mendoza no va a suceder un apoyo estatal a las usurpaciones, el Gobernador no lo va a permitir, y nosotros tampoco. En el peronismo vamos a trabajar para que eso no suceda. Cuenta con nuestro apoyo y el de los intendentes«, dijo.