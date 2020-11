El fiscal pidió las declaraciones juradas de Máximo Kirchner, que está denunciado por enriquecimiento

Máximo Kirchner es dueño de una fortuna de 292 millones de pesos, según consta en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Luego de que en 2016 su madre cediese su patrimonio a sus hijos, además de lo que le pertenece tras la sucesión de Néstor Kirchner, el diputado nacional acumula la mayor riqueza de la familia.

Los números declarados levantaron sospechas, y esto derivó en una denuncia por parte de la abogada Silvina Martínez. Previo a decidir si abre la investigación, el fiscal Eduardo Taiano requirió, entro otras medidas, todas las declaraciones juradas que se encuentran bajo análisis.

En un año, los bienes del hijo de Cristina Kirchner se incrementaron poco más de un 50%. En su última declaración jurada, correspondiente al período fiscal 2019, declaró más de 291.739.213,02 pesos contra 191.182.823 pesos, que había volcado en la documentación oficial el año anterior.

Los números declarados, no son claros para la abogada Silvina Martínez, que denunció por presunto enriquecimiento ilícito a Máximo Kirchner.

La causa que cayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti -la jueza que días atrás resolvió que no debía volver a investigar a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito después de que en 2009 Norberto Oyarbide había sobreseído al ex matrimonio presidencial- se encuentra bajo estudio en la fiscalía de Eduardo Taiano, el mismo que investigó a Néstor en 2009 y que ahora también aconsejó no reabrir esa vieja causa.

En la denuncia se remarcó que los bienes del diputado nacional tendrían un valor superior al declarado, pues ascenderían a 25 millones de pesos.

La lista de bienes de Máximo Kirchner está integrada por 26 inmuebles -que en su mayoría comparte en parte iguales con su hermana Florencia Kirchner-, participación accionaria en tres empresas, depósitos de dinero en el país y una caja de ahorro en dólares.

La abogada Silvina Martínez, que en representación de Margarita Stolbizer fue denunciante en las causas Los Sauces y Hotesur, sostiene que los números «son inconsistentes «.

En esas dos causas en las que la familia Kirchner fue investigada por lavado de dinero, interventores judiciales sobre las firmas entregaron informes con el valor de un conjunto de propiedades. «De las valuaciones efectuadas por los interventores en dichos expedientes judiciales surge que Máximo Kirchner posee un patrimonio blanco registrado y contabilizado que supera los 25 millones de dólares. Tiene junto a Florencia Kirchner un patrimonio en conjunto de más de 50 millones de dólares (US$50.200.349). Pero para llegar a la cifra final, habría que sumar otras 27 propiedades que eran de Néstor Kirchner y cuyos titulares son ahora el diputado nacional y su hermana«, sostiene la denuncia de Martínez.

Para decidir si impulsa o no una investigación, el fiscal Taiano ordenó una serie de medidas respecto a la conformación patrimonial de Máximo Kirchner: Entre ellas, solicitó a la OA todas las declaraciones juradas del diputado nacional, para verificar la cotización de los bienes, la evolución del dinero declarado y la valoración del conjunto de propiedades que componen su fortuna.

En la última declaración de Máximo Kirchner, su participación accionaria en Los Sauces SA -la inmobiliaria investigada por lavado- vale 6.667.336 pesos. En tanto, sus acciones de Hotesur SA, la empresa hotelera también investigada por operaciones de blanqueo, se valuaron en 10.151.867 pesos. Por otro lado, COMA SA una compañía de los Kirchner que está inactiva, fue valuada en 94.682 pesos.

Según el informe de los interventores, la inmobiliaria vale 973 millones de pesos y cuenta con un pasivo de más de 4,5 millones (deudas de uno de los hoteles en El Calafate,y de la casa de la vicepresidenta, entre otras). Máximo Kirchner es el socio mayoritario.

Al respecto, Martínez señaló que este año el hotel Los Sauces Casa Patagónica, fue tasado por los interventores en 15 millones de dólares. «Sin embargo, Máximo Kirchner, en su última declaración jurada de 2019 tasó al hotel en 585.420,33 dólares ($34.943.740). En el caso de la declaración analizada se confunde el inmueble donde se desarrolla un emprendimiento comercial con el fondo de comercio en sí«.

A su vez, el Hotel Alto Calafate «fue valuado por los interventores judiciales en 8 millones de dólares, de acuerdo a la última tasación de la aseguradora del último seguro contratado. Pero Máximo Kirchner declaró que la empresa Hotesur, con el hotel Alto Calafate incluido, valía en 2019 apenas 10 millones de pesos ($10.151.867,20)», dice la denuncia de la abogada.