En una foto se puede ver a uno de ellos, identificado como Diego Molina, (A la izquierda de la imagen) inclinado sobre el cuerpo de Diego, mirando a cámara, con el pulgar de su mano izquierda hacia arriba mientras que con la derecha le toca la frente al ex futbolista.

En otra, dos hombres que son padre e hijo también se fotografiaron junto al cajón (A la derecha de la imagen de portada), uno de ellos sonriendo. Estos últimos fueron detenidos esta tarde, tras una serie de tres allanamientos, uno de los cuales se produjo en la cocheria Sepelios Pinier.

Claudio Fernández -ahora detenido junto a su hijo Ismael– expresó esta mañana a Radio 10: “estaban acomodando todo antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto”. “Trabajo hace muchos años en cocherías. Pido perdón a todos, en especial a la familia”, añadió.

En su defensa, Fernández, de 48 años, recordó que hizo el servicio funerario a Don Diego, el papá de Maradona, y a su cuñado.

“Estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó”, agregó.

En tanto, el sujeto identificado como Diego Molina, continúa siendo buscado por la policía, en tanto su domicilio en el Barrio de La Paternal, fue uno de los allanados.

La medida fue ordenada por la Fiscalía Nº 25 Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires -donde ocurrió el hecho-, quien lleva adelante el expediente en el marco de una contravención que, en todo caso, conlleva una pena de multa o arresto de 2 a 10 días por «profanación de ceremonia mortuoria» entre alguno de los ítems contemplados por la ley.

César Picón, dueño junto a sus hermanos Diego y Matías de la casa velatoria Pinier, ubicada en el barrio de Paternal, aclaró a Télam que los dos hombres y el joven «no pertenecen a la empresa», sino que «fueron contratados para colaborar con el sepelio«.