El Gobierno de la provincia mantendrá hoy una reunión con la nueva administración del SUTE,

José Thomas y Carina Sedano se sentarán a discutir varios temas de la agenda escolar, entre los que estará el pedido de aplazar el inicio de clases al menos una semana. Además, retomarán la discusión por el proyecto de la reforma educativa que inició el gobernador Suarez en 2020.

Ése será uno de los puntos fuertes de la jornada. El sindicato está dispuesto a debatir los cambios que propone el oficialismo y, según afirman algunos de sus miembros, a superar los obstáculos iniciales que encontró la norma y que obligaron a suspender su tratamiento (siempre y cuando se pongan de acuerdo ). Incluso tienen una opinión formada que planean comunicarle a personalmente a Thomas y de la que prefirieron no adelantar ningún detalle.

“Este tipo de reformas siempre es conflictivo, pero nunca hay que cerrar la puerta a las opiniones. Hay que oír a todos los actores y uno de los actores es el sindicato”, dijo Thomas a Canal 7, aunque antes había deslizado una aclaración: “La tiene que llevar adelante el Ejecutivo”, más allá de las posturas que se disponga a escuchar.

Además de solicitarle que el ciclo lectivo no empiece el 21 de febrero, para evitar un comienzo justo en medio de la tercera ola de contagios, van a plantear una mejora salarial que no descarta la posibilidad de requerir la vuelta de la “cláusula gatillo”, el sistema que indexa los aumentos salariales por inflación. Pero no están cerrados a escuchar otras propuestas que no incluyan ese cambio.

A todo esto, se sumarán también más reclamos en torno a las situaciones edilicias de los colegios. Carina Sedano señaló que no hay tiempo para hacer los arreglos necesarios antes del 21 de febrero y que eso obligará a miles de chicos a volver a clases sin las condiciones óptimas en las escuelas.

Sobre este tema, el ejecutivo local aún se debe una reunión con algunos de los intendentes. La idea es que los municipios comiencen a hacerse cargo de esos arreglos con dinero que les llega a través de la coparticipación. Así lo explicita el artículo 55 del Presupuesto 2022 que fue aprobado en la Legislatura. Sin embargo, algunos jefes comunales están en contra de la decisión y aseguran que ya están destinando fondos a mantener los establecimientos.

