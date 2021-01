El diputado provincial Jorge Difonso confirmó que reimpulsarán un proyecto de ley para achicar los concejos deliberantes y dividirlos por regiones geográficas.

Para hacerlo, la propuesta apunta a cambiar el artículo 197 de la Constitución provincial que justamente habla de la administración municipal. En ese artículo se menciona que cada municipalidad tendrá un «Ejecutivo» y un «Deliberativo». Pero no indica la cantidad de ediles que debe tener cada uno.

“En abril del año pasado presentamos una iniciativa de una reforma del Estado y apunta a una regionalización de los concejos deliberantes, cuando se establecieron eran ad honorem y luego de 100 años la sociedad ha cambiado, entendemos que el Estado debe ser más eficiente y uno de los puntos de la reforma habla de achicar los concejales, porque actualmente en Mendoza hay 196 y la idea es pasar a 30 comprendidos en cinco regiones: zona Sur, Valle de Uco, el secano, zona Este y el Unicipio, que serían los departamentos del Gran Mendoza”, comentó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.

“El Estado reduciría entre 800 y 1.000 millones de pesos anuales que podrían ser destinados a otras actividades, como el sector de salud en tiempos de pandemia o en obra pública. La ley de los concejos deliberantes debe ser actualizada y creo que lo viví en San Carlos, cuando los presupuestos tienen un límite y hay que hacer eficiente el gasto; nuestra intención es que el proyecto sea discutido porque tenemos sobrados argumentos para discutir esta iniciativa”, agregó el legislador.

Por otro lado, el oriundo de San Carlos explicó que el hecho de que los concejos puedan ser regionales no hace perder representatividad. “La realidad social, política y geográfica ha ido modificándose y Mendoza debe tener una mirada al futuro para no seguir con instituciones con leyes de hace 100 años, no se pierden representantes porque al regionalizarse se pueden construir regiones fuertes y con trabajo asociado, donde los municipios tienen un mejor rendimiento”, dijo Difonso.

“En la lista sábana uno se encuentra que van más de 50 personas y con suerte la gente conoce a muy pocos, es un sistema mañoso que tiene que ser mejorado y debe tener mayor participación de la ciudadanía aplicando una reforma general del Estado para que sea más eficiente”, cerró el diputado provincial.

La propuesta apunta a reordenar la provincia regionalmente de manera distinta a lo que indica la Constitución actual y con criterio más armónico. En ese sentido, la Carta Magna de Mendoza divide a la provincia en 4 secciones electorales que agrupa departamentos que no tienen mucho en común: Lavalle está junto a los departamentos del Gran Mendoza y Godoy Cruz con los del Valle de Uco.

Cada región tendría un único Concejo Deliberante con 6 ediles cada uno. Actualmente cada municipio tiene 10 o 12 concejales. En 2002 esos cuerpos se redujeron y les quitaron 2 integrantes.

Cabe recordar que Jorge Difonso también proponía una enmienda de la Constitución para eliminar una cámara en la Legislatura y que haya solo 36 legisladores.

La Constitución tiene dos mecanismos para ser reformada. La reforma integral o las enmiendas. En ese caso se puede cambiar un artículo por vez. El proceso es igual en todos los casos: se debe declarar la ley de necesidad de la reforma y luego se somete al voto popular para avalar o no la reforma. Si la mitad más uno de los votantes vota por el Sí, la reforma queda validada.

«Lo que estamos planteando ya ha sido contemplado en otros países, donde se han desarrollado con éxito el ordenamiento del control legislativo departamental por regiones, y en nuestro país este establecimiento de regiones está legislado por la Constitución Nacional y avalado por ella. Creemos que la gestión asociada y regional, permite establecer innumerables ventajas respecto de la gestión individual en lo que compete a la logística, reducción de costos, unificación de diagnósticos, enfoques y acciones que tienen que ver con la geografía, la economía, la sociología e idiosincrasia de los lugares«, había declarado Difonso en abril pasado.

Con contenido de Redacción y de Diario San Rafael