«La protesta no es en contra de las autoridades de Mendoza«, señalaron los organizadores.

La concentración es en el Acceso Este, a la altura de El Cóndor, para luego dirigirse hasta Casa de Gobierno, donde finalmente permanecerán apostados por un tiempo. A esta hora ya hay más de 100 camiones concentrados.

«El sentido de la manifestación está directamente ligado con las medidas sanitarias que se dispusieron en el Cristo Redentor y que implica, entre otras cosas, la exigencia de testeos al 100% de los camioneros que transiten por el corredor, previo a esta disposición, los hisopados eran aleatorios«, Marcelo Martínez, uno de los camioneros afectados.

«La protesta no es en contra de las autoridades de Mendoza, sino por la falta de respuestas de la Cancillería de Chile, del Ministerio de Salud del vecino país, incluso, de las autoridades de cancillería de Argentina en Chile que no ha presionado lo suficiente para que la situación mejore», explicaron algunos de los organizadores.

«Si esto se sigue pronunciando, si sigue la falta de respuestas y diálogo hay posibilidades de que se cierren otros cruces, no sólo el Cristo Redentor. Realmente sentimos que existe una ignorancia e indiferencia por parte de las autoridades chilenas. El paso integrado Cristo Redentor lo que menos tiene es integración«, agregaron.

En tanto, Juan Manuel Serrano, delegado en Mendoza de la Dirección Nacional de Migraciones, salió a responder los cuestionamientos de un funcionario chileno y reclamó que el gobierno del vecino país, solucione rápidamente el problema que originó que unos 3.000 camiones estén varados en nuestra provincia. Esto es debido a la decisión tomada en Chile de exigir testeos Covid a todos los choferes.

Recientemente, Ricardo Figueroa, delegado presidencial chileno en Los Andes, había declarado a Radio Nihuil que las autoridades argentinas no realizan los mismos esfuerzos que sus pares trasandinos para solucionar el diferendo. «El Sistema Integrado Cristo Redentor no está funcionado precisamente porque no está integrado del lado argentino. Las condiciones en que trabajamos de un lado y otro son asimétricas«.

Desde APROCAM aseguran que ellos no hicieron el llamado a marchar por la ciudad. Claro: en estos momentos se están reforzando los intentos por avanzar en algún tipo de entendimiento entre las cancillerías de Argentina y Chile, y cualquier movida con aval institucional podría embarrar ese diálogo que, de todos modos, no parece fluir demasiado.

El punto clave del desacuerdo es nítido: los chilenos quieren testear a todos los choferes en Libertadores. Pero eso hace que el paso a Chile se vuelva más lento. Los trasandinos no quieren cambiar ese requisito y los choferes se resisten a acatarlo. Por eso hay miles de vehículos del lado argentino.

