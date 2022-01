Ayer algunos habitantes de Potrerillos realizaron un corte de ruta para solicitar que se concreten algunas obras, tras la tragedia que se cobró la vida de tres integrantes de una familia. Tras algunas horas, el corte fue levantado.

«Esto es algo de vieja data. Esto no es nuevo», explicó una de las vecinas que participaba del reclamo por la realización de obras mientras que otro señaló que «cada vez que llueve en alta montaña, pasa lo mismo con la crecida de los ríos» y añadió que «quienes vivimos en la zona ya sabemos que no hay que cruzar los cauces cuando llueve, pero no todos lo saben«, expresaron los vecinos.

Hasta el lugar llegó Yamila Arnosti, responsable de la Dirección Provincial de Hidráulica, que tuvo un intercambio algo tenso con los manifestantes. Le reclamaron más señalización, puentes para cruzar al menos tres vados y trabajos en algunos arroyos, entre otras tareas.

«En lo que respecta a la Dirección de Hidráulica y nuestro trabajo en los cauces, tenemos equipos hace meses en el arroyo Las Mulas -donde hubo desbordes recientes- y hace 15 días estamos con la limpieza de la toma de la planta potabilizadora que tiene AYSAM. Ahora vamos a despejar el sedimento que ha quedado en el río, para darle mayor capacidad«, se atajó la funcionaria.

Sin embargo, los vecinos de la zona dicen que hace mucho tiempo que vienen reclamando estas obras.

Saliendo de Uspallata, antes de llegar a Picheuta, se multiplican los aludes y cada vez que hay tormentas Vialidad tiene que dedicar muchas horas a remover obstáculos. En el caso de Potrerillos, los conductores profesionales criticaron que la ruta no está señalizada. No hay nada, dijeron, que anticipe que a 500 metros hay una bajada o es zona de aludes.

Omar Darío Moyano , conductor de ambulancias y alguien a quien frecuentemente le toca trajinar las montañas. «Iba hasta Las Compuertas y antes de llegar a Blanco Encalada me tuve que parar. La ruta no está señalizada y me fui dos veces a la banquina, porque con la lluvia no se veía nada. Y eso que iba en un vehículo Mercedes Benz«, contó.

Si bien iba para socorrer una emergencia, Moyano se vio obligado a quedarse esperando porque no había forma de avanzar sin poner en riesgo su vida. «Si el paciente hubiese tenido un paro cardiorrespiratorio, no podríamos haber llegado«, se lamentó. «Es así: pasando los boliches de Chacras, la ruta no está marcada. El miércoles ni siquiera se podía ver la línea punteada del medio, para que uno supiera si va por arriba del asfalto. Y en la noche es mucho peor», sumó.

Por otro lado, Yamila Arnosti insitió en que “Es fundamental que se cuide todo el trabajo que venimos haciendo durante el año. Le pedimos a la población que no afecte cauces, colectores, cunetas ni otras obras hidráulicas, que cuide la limpieza para mantenerlos limpios. También es imprescindible que se mantenga la distancia de los cauces ante la proximidad de tormentas que pueden generar crecidas”.

Del mismo modo, Arnosti explicó que en este momento todos los equipos de Hidráulica están afectados para trabajar en los cauces de la provincia porque se mantienen las condiciones de inestabilidad.

El objetivo de los trabajos de la Dirección de Hidráulica es que los colectores estén operativos para conducir los caudales proyectados en el período de alerta aluvional. El beneficio directo es la protección de las personas y sus bienes -infraestructura pública y privada- ante un evento de crecida aluvional en la zona.

Este cuidado es fundamental para el buen funcionamiento de canales de riego, colectores aluvionales y acequias para riego del arbolado público.

Con contenido de El Sol, diario Uno y Prensa de Gobierno