A pesar de que aparece en el listado de las farmacias difundido por Salud de la Provincia, su titular aclaró que no realizarán la tarea.

El Ministerio de Salud designó las primeras 32 farmacias que colocarán las dosis en 13 departamentos de la provincia. En el caso de Valle de Uco, Virgen de Luján y Farmacia Del Sol, en San Carlos; Tupungato, Tupungato I y San Martín de Porres, en Tupungato, y Monte Bianco además de la farmacia San Martín, de Tunuyán, son los locales autorizado para inmunizar en la región.

Sin embargo, la titular de farmacia Monte Bianco de Tunuyán, especificó a Canal 8 que «el problema es que tengo un edificio muy pequeño y no estoy habilitada para inyectables. El edificio no me permite atender como se merece la gente, además que la sobrecarga laboral también sería muy intensa«. En este sentido, y desde el punto de vista social dijo que «la gente que está preparada para esto (la vacunación en sí) me parece que quedaría sin trabajo, por lo tanto no sería lo mejor. Así que a pesar que hubiéramos querido, no vamos a poder vacunar«.