Hay acuerdo con el FMI por US$ 7.500 millones

Si bien la noticia del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario le trajo tranquilidad a los mercados, lo que se tradujo en subas de los bonos en torno a 3%, esto tiene un precio.

A la devaluación fiscal anunciada esta semana y los anuncios de aumentos de 150% anual en las boletas de luz y gas (medidas acordadas con el FMI), se le sumarán otros ajustes a algunas variables que ya habrían sido acordadas para lograr el entendimiento con el staff técnico y una hoja de ruta comunicada por las autoridades argentinas y del Fondo este viernes.

Las nuevas medidas podrían ocurrir entre el lunes 14 de agosto, después de las Paso, y antes de la reunión de Directorio.

Un tema sensible es el del tipo de cambio. En medio de las conversaciones recientes el FMI volvió a decir que el dólar oficial está atrasado y al menos debería estar arriba de $ 310.

Consultadas al respecto fuentes al tanto de la negociación, explicaron que «entre ahora y la reunión del Board ocurrirá una secuencia de políticas que necesita implementarse».

El dinero que girará el FMI no sería autorizado para intervenir en el mercado y contener el precio del dólar, aseguraron fuentes familiarizadas con el asunto, excepto frente a desordenes cambiarios puntuales.

El Banco Central de Argentina actualmente no tiene reservas suficientes, ni para intervenir, ni para pagarle al FMI los vencimientos que caen la semana que viene (unos US$ 3.000 millones). El país evalúa hacerlo con créditos de la CAF y eventualmente otros préstamos según fuentes al tanto de la negociación. Si bien el FMI acepta yuanes, el segundo tramo del swap no estaría disponible aún para el BCRA.

El monto de plata que enviará el Fondo el mes que viene (US$ 7.500 millones) está sincronizado al volumen de vencimientos de capital que la Argentina enfrentará con el FMI de acá hasta octubre (US$ 6.400 millones). El país además tendrá que pagar intereses (unos US$ 800 millones). El organismo no presta plata para pagar los intereses y sobrecargos.

El FMI emitió un comunicado duro contra las políticas del Gobierno. Dijo que más allá de los desvíos del programa que ocasionó la sequía y repercutió en la recaudación y las exportaciones, hubo “retrasos en las políticas” en clara referencia a la reducción de subsidios y la apreciación del precio del dólar.

Según el comunicado del FMI, estas postergaciones de Massa “han contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil. Como resultado, no se alcanzaron los criterios de desempeño de finales de junio de 2023 para la acumulación de reservas internacionales netas, el saldo fiscal primario y el financiamiento monetario del déficit fiscal”.

Entre las medidas que se adoptarían después de las PASO, el FMI espera:

Contener el crecimiento de la masa salarial

Actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema; y

Fortalecer los controles del gasto a través de una asistencia social mejor orientada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y las empresas estatales.

Estrategia de financiación

La senda fiscal acordada no supone una dependencia adicional del financiamiento monetario directo del déficit fiscal.

Las recientes y exitosas operaciones de conversión voluntarias de deuda han reducido significativamente los riesgos de refinanciación y se espera que apoyen la movilización de financiamiento interno neto adicional durante el resto del año.

Las intervenciones en los mercados secundarios de bonos se centrarán en garantizar el funcionamiento normal del mercado, protegiendo al mismo tiempo el balance del banco central.

Reservas