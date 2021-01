En una país en que la edad para votar -para ser imputado por la ley- está fijada en 16 años, conducir una moto a los 17, y un auto a los 18, y adquirir la mayoría de edad a los 21; el reconocido Club de Pescadores de El Nihuil, en San Rafael, estableció un nuevo parangón: para acceder a sus cámpings hay que ser mayor de 25 años.

La inusual medida fue anunciada por el presidente del Club de Pescadores, Raúl López, quien explicó que los jóvenes de entre 15 y 25 años deberán ingresar a los cámpings en compañía de sus padres.

La decisión se tomó luego de las situaciones vividas recientemente (fiestas clandestinas) y que han llevado a ocasionarle inconvenientes a la institución.

“Nosotros el sábado tipo 2 de la mañana tuvimos que expulsar a jóvenes que estaban en estado de ebriedad, es más llegó la Policía en Valle Grande porque estaban causando disturbios. En El Nihuil, cerca de las tres de la mañana, se había juntado una gran cantidad de jóvenes y lo disolvieron en la zona del fondo del club. A las 4.30 llegó la gente de Diversión Nocturna y volvieron a detectar gente en ese lugar, más de 200 según dijeron, y nos hicieron un acta al club como que organizábamos una fiesta cosa que no es así, los chicos se convocan por redes sociales y nosotros no tenemos nada que ver, hicimos nuestro descargo aclarando la situación”, comentó en FM Vos del departamento sureño.

“En el fondo hay carteles que dicen prohibido hacer fogones, adjuntamos fotos para nuestro descargo pero lamentablemente los jóvenes se juntan en cualquier lado a realizar fiestas, no sabemos qué consecuencia podemos tener como institución y por eso tomamos esta medida, el acceso no está restringido lo que si decimos que es si el socio trae a un joven invitado, deberá firmar y se hará cargo de esa persona, no podemos estar vigilando a todas las personas”, dijo López.

“El socio es responsable, no puedo poner un vigilante para cada joven, nosotros abogamos por tener el club limpio, la playa en condiciones y que no se nos enfermen los empleados por estas cosas, todo sabemos que debemos cuidarnos y no puedo estar yo detrás de las personas para ver si usan o no el barbijo, hemos llenado el club de carteles donde pedimos que si un joven maneja un vehículo, cuatriciclo sobre todo, que lo haga despacio o que no se hagan fogones”, manifestó.

El tradicional destino turístico de esparcimiento local y nacional vivió hace poco un nuevo disgusto por la realización de otra fiesta clandestina. Pero, al decir del presidente de la institución, «¿los jóvenes se juntaron?, sí, pero también se juntan los más grandes, todo el mundo anda sin barbijo y sin distanciamiento en todos los lugares (llámese Valle Grande, Los Reyunos, todos los lugares que tenemos para ir)”, mientras pedía «que haya un poco más de objetividad, pues habría casos en los que los mismos padres que critican, son irresponsables en el día a día«.

Está claro que la medida adoptada pone de manifiesto la crisis que se evidencia entre la juventud argentina en torno a la toma de responsabilidades, y el respeto por el contrato social. Los mendocinos no estamos exentos.

Con información de FM Vos y Diario San Rafael.