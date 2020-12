San Martín, Guaymallén, Malargue y General Alvear serán los 4 departamentos en los que los afiliados del PJ deberán ir a votar el 20 de diciembre por las conducciones territoriales del peronismo.

Fernández Sagasti y los intendentes (Emir Félix, Matías Stevanato, Roberto Righi, Martín Aveiro, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta), presentaron candidatos bajo la lista Ser Mejores.

El otro espacio en pugna es Gesta Justicialista, alineada al médico Jorge Pujol y la ex legisladora Elena Giordano de La Rosa, que reunió a otros sectores (como grupo Renacer Justicialista y Militancia Justicialista) y si bien no llegaron con los avales (tuvo 2.904) para presentar la lista provincial, jugará en los departamentos San Martín y Guaymallén.

En Tupungato hubo acuerdo entre tres agrupaciones (una de las que lidera la dirigente Flavia Manoni de Gesta Justicialista) y quedaron juntos bajo el ala oficialista de Ser Mejores.

En San Martín, aparece otro espacio llamado Militancia en Acción; en General Alvear, otra que tiene el título de Lealtad Alvearense; y en Malargüe, Lealtad Peronista.

En San Martín también está la lista de unidad, que la integran el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús (que irá como presidente) y también tiene el apoyo del ex intendente, Jorge Giménez.

No obstante, un desprendimiento del espacio del ex jefe comunal es Militancia en Acción, lleva como candidato a presidente departamental a Sergio Tussedu ex subsecretario de Administración de Giménez.

En tanto, la lista de Pujol tiene la influencia de uno de los sectores llamado Militancia Cuyo, y lleva al ex concejal Carlos Morales como presidente.

En Guaymallén, departamento más poblado de la provincia, también habrá disputa. De la lista Ser Mejores indicaron que uno de los que influyó fuertemente fue el senador, Alejandro Abraham, y de los candidatos, tendrá a Leonardo “Turquito” Riveros como presidente. De hecho, el legislador lo felicitó el 11 de noviembre cuando surgieron los nombres de los que integraban los puestos más importantes de la boleta.

Marcando diferencias con la influencia de la lista oficialista, desde Gesta Justicialista proponen dirigentes alejados a Abraham, como Luis Gómez y la ex directora de la escuela Hogar Eva Perón, Victoria Panero. Además, Pujol destacó que en ese departamento también cuenta con el acompañamiento de la diputada Silvia Stocco, así como también el arquitecto Vicente Oscar Abbate, ex funcionario del ministerio de Ambiente durante la gobernación de Francisco Pérez.

Ya en el sur provincial, Alejandra Fiaschi, ex concejal de General Alvear, es la que encabeza la lista a presidenta del oficialismo. No obstante, quien la enfrenta es Néstor Otero, actual presidente del PJ, quien lidera el espacio Lealtad Alvearense.

Finalmente, en Malargüe, Daniela Favari, también concejal del departamento sureño, es la dirigente que irá de cabeza en la lista de Fernández Sagasti. La edil logró el aval de Celso Jaque y José Barro, último candidato a intendente de Malargüe.

Frente a ella estará Rodolfo Cabeza, liderando Lealtad Peronista, quien también tuvo un paso como concejal y funcionario de Malargüe, pero hoy está alejado de ambos dirigentes políticos.

Carlos Blanco, presidente de la Junta Electoral, informó que se presentaron listas cortas en esosdepartamentos, por lo que solamente competirán en el ámbito comunal, ya sea en la categoría de presidente departamental, como también congresales provinciales.

“Todas consiguieron los avales correspondientes para poder presentarse”, destacó Blanco, además de la lista Ser Mejores, que es la que lidera la Senadora Nacional.

Con información de Los Andes