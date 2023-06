Mascherano: “Ahora hay que tragar veneno, pero la vida sigue”

Javier Mascherano, el técnico de la selección argentina, reconoció que se cometieron errores que tuvieron un precio elevado que marcaron la despedida del combinado nacional del torneo internacional.

Destacó que continuará en el cargo, a pesar de la decepción. “Con Chiqui Tapia tengo una gran relación. Voy a continuar hasta el día que él quiera. Él va a tener mi renuncia en su escritorio todos los días, porque voy a seguir hasta el momento que ellos crean que sirvo para esto. Hay que pensar mucho en lo que pasó en el Sudamericano y en el Mundial. La tristeza es muy grande, pero hay formas de quedar eliminados”, subrayó.

“Estoy muy tranquilo. No hay que darle muchas vueltas a la derrota. Hay que tragar veneno y aguantársela. Podríamos haber mejorado y hacer un buen partido, pero dentro del análisis, el equipo estuvo a la altura”.

En la rueda de prensa que protagonizó en San Juan, el DT no ocultó sus sentimientos, al remarcar la profunda frustración que sufrió en la Copa del Mundo.

“Es muy triste y frustrante para todos, pero hay formas de quedar eliminados. No nos consuela despedirnos habiendo jugado bien, pero hicimos todo para ganar el partido. Sabíamos que nos iba a costar, pero con el correr de los minutos fuimos claros dominadores. El segundo tiempo fue para nosotros. Algún error se paga, y tuvo un precio muy caro, porque el primer gol viene de un pelotazo largo del arquero que no supimos controlar. Creo que merecimos muchísimo más”, analizó.

Y ante la consulta sobre la decisión de dejar a Matías Soulé y Maximo Perrone en el banco de suplentes, el Jefecito argumentó: “No tengo todo el partido en la cabeza, pero lo llevamos como quisimos hasta el momento del primer gol. Fue un golpe emocional para los chicos”.

Finalmente, el DT también reveló las palabras que le dijo a sus dirigidos luego del golpe recibido. “Muchas veces en el fútbol no tenés lo que merecés. Habrá otros momentos que obtendrán cosas que no se merezcan. Tienen que estar orgullosos y tranquilos. Es algo que podía pasar, pero la vida sigue. El rival tenía las mismas ganas de clasificar que nosotros. Acá no se trata de merecimientos”, aseguró. Y concluyó: “Recién están empezando su carrera, pero se ve que hay talento. Uno se encariña con las personas y se pone muy contento cuando ve a jugadores que no pudieron estar con nosotros en el Mundial y fueron convocados a la mayor como Garnacho o Buonanotte”.