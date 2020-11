La solicitud que adelantábamos (ver nota) y que fue realizada por Germán Gómez, jefe de bloque de la coalición opositora, a través de una cuestión de privilegio; resultó favorable en la votación nominal para la legisladora del PRO.

Por 27 votos en contra y 18 a favor, se rechazó la moción con lo que respaldaron a Casado.

Luego de un tenso intercambio de opiniones y el resultado de la votación, el peronismo considera que “es muy difícil debatir sobre otros temas” y se levantaron de sus bancas. Estaban presentes, además de Gómez, Liliana Poponet y Cristina Pérez, mientras que quienes participaban en forma remota, se desconectaron del ZOOM.

“Esta cámara es juez de cada uno de nosotros y lamentablemente no me gusta estar en esta posición porque son cuestiones que no fortalecen a la democracia y la política”, sostuvo Gómez.