“Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal. Que acá, en la provincia de Buenos Aires, busca que tengamos herramientas para juzgar al crimen organizado rápidamente”, dijo Alberto Fernández luego de un acto en Avellaneda.

“Es necesario que la Justicia funcione y esto quiere decir que tengamos jueces técnicamente preparados, jueces moralmente probos y una Justicia rápida”, dijo el Presidente y cuestionó al gobierno de su antecesor, Mauricio Macri: “Los espías entre los jueces no son una buena idea, no fueron una buena idea. Usar a los jueces para perseguir opositores no fue una buena idea. Presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas no fue una buena idea. Eso no es el Estado de Derecho, eso es el mal uso de las instituciones de un gobierno de turno”.

Desde que el Senado, con la mayoría que lidera Cristina Fernández de Kirchner, le dio media sanción al proyecto el 31 de agosto, la Cámara Baja se dedicó al Presupuesto 2021, dejando a la ley judicial del Presidente en el cajón.

Hasta ahora, ni Sergio Massa, ni el líder del bloque Frente de Todos (FDT) de Diputados, Máximo Kirchner, consiguieron hasta ahora el número necesario de votos para que la iniciativa se convierta en ley.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JPC), el radical Mario Negri, evaluó que“el fallo de la Corte Suprema envalentonó al Presidente”, que ahora “pide que Diputados trate urgente la reforma judicial y cuestiona la ley del arrepentido, que permitió avances de causas de corrupción”.

“No persiguen una mejor Justicia, buscan impunidad”, dijo el legislador por Córdoba.