Aunque el gobernador Rodolfo Suarez no participó del almuerzo en Olivos con el presidente Alberto Fernández, los 21 mandatarios de distintas provincias plantearon que se suspendan las PASO.

Según detallaron desde Casa de Gobierno, Suarez no fue invitado al asado que se realizó tras la firma del pacto fiscal, pero está de acuerdo con mantener las PASO en las provincias donde no hay una lista consensuada y suspenderla en donde no exista competencia interna.

Gobernadores que compartieron un almuerzo en Olivos con Alberto Fernández tras la firma del pacto fiscal, le plantearon la suspensión de las PASO legislativas del año próximo por el costo que implican en medio de la emergencia sanitaria.

Desde el Gobierno de Mendoza informaron que el gobernador Rodolfo Suarez no estuvo presente en ese encuentro. Sin embargo, el mandatario indicó que está de acuerdo en suspender las PASO en aquellas provincias donde no hay competencia interna, pero agregó que deberían realizarse donde no hay una lista consensuada.

Por su parte, voceros del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien no firmó el pacto fiscal y no estuvo presente, señalaron que el jefe de gobierno porteño “no estaba al tanto que en la reunión del consenso fiscal se iba a hablar sobre las PASO” y que “Juntos por el Cambio no está de acuerdo con suspenderlas”.

Desde el Ejecutivo, señalaron que la suspensión fue “una iniciativa de ellos” y que el Presidente “solo escuchó”. Fernández estaba al tanto del planteo que recibiría de los gobernadores en el almuerzo y, tras escuchar el pedido de boca de los mandatarios, respondió que lo “iba a estudiar”.

El Consenso Fiscal consiste en un acuerdo entre la Nación y las provincias en el que se contemplan aspectos relacionados con la coparticipación y el esquema de las distintas jurisdicciones.

El mandatario nacional destacó que durante la pandemia se ha «priorizado a los argentinos» y agradeció a los gobernadores por el «trabajo mancomunado» en medio de la pandemia de coronavirus.