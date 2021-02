Mario Valestra, Presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza confirmó que las farmacias mendocinas celebraron un convenio laboratorios nacionales para aplicar un 30% de descuento en «medicamentos de primer nivel« para aquellas personas que no tengan obra social. Este tipo de medicamentos son los que habitualmente se recetados en consultas clínicas. Se espera que durante febrero comience el programa.

Se estima que serán unas 600 farmacias las que contaran con estos beneficios, para poder hacer uso del descuento el médico debe completar una receta con los datos solicitados y entregarla a las farmacias para la validación vía web.

«Se trata de los medicamentos bajo receta, bajo prescripción médica, no son para productos de venta libre; ni tampoco los de alto costo, entendiéndose los de alta complejidad, como por ejemplo para HIV, oncología, esclerosis, etc. Esto está apuntado a las personas que han perdido sus trabajo, o que están en la economía informal, o que no han podido pagar el monotributo.», explicó Valestra a la radio Estación Zafiro de Mendoza.

Agregó que los medicamentos aumentaron un 52% durante el 2020. Y aclaró que «las farmacias no son formadoras de precios, los medicamentos vienen con los costos desde la industria farmacológica»

Con respecto a la segunda ola de Covid 19 dejó en claro «no hay faltante de medicamentos, ni de insumos».

Para acceder al beneficio Valestra explicó que «las personas van al médico y éste, al momento de la prescripción de la receta, en un recetario común -no necesariamente tienen que ser MPN- y con los datos del paciente, nombre y apellido y número de documento, y la persona concurre a cualquier farmacia de la provincia. Se procede a la validación con un organismo nacional que cruza información con un organismo de salud que verifica que los datos de la persona corresponden a quien no tiene seguridad social. Es decir que el paciente no tiene que hacer ningún trámite»

Con contenido de diariomendoza.net