El Instituto Nacional de Vitivinicultura, le reclamó obras a Irrigación

Martin Hinojosa, titular del INV, dijo que “están faltando viñedos en la provincia de Mendoza por dos causas centrales. Una, que se venden los terrenos para hacer desarrollos inmobiliarios privados, principalmente en Luján y Maipú; y la otra -y la más fuerte- es la falta de obras hídricas que mejoren y tecnifiquen el nivel de riego en la provincia, sobre todo en el Este de Mendoza”.

Hinojosa insistió en la necesidad de que se realicen más obras para Mendoza, porque “es central para que se mejoren las condiciones de riego”.

En declaraciones a Canal 7, Hinojosa expresó que “Nosotros cada vez tenemos menos nieve, al tener menos nieve tenemos menos agua y el agua empieza a faltar y no llega a las fincas, sobre todo del Este mendocino, donde se necesita inversión en los canales de riego. Al no haber inversión en los canales de riego, algo que antes se hacía a través del Departamento General de Irrigación, y ahora no se está haciendo, en los últimos 6, 7 años no se ha hecho, se pierde el 70% del agua. Si no te entregan agua a las fincas, deja de ser rentable.”

Tambien dijo que “En Mendoza deberíamos canalizar por lo menos un 30% más de los canales productivos, de los canales hídricos, para que llegue el agua a las fincas y, de esa manera, no solamente mejorar la rentabilidad de las parcelas, sino también tener la posibilidad de plantar más. Esta es la parte que le toca al Estado, que no la está haciendo. Al productor también le toca otra parte, que es regar de manera más eficiente, pero para lograr eso también se necesita crédito, porque la finca no te da para poner riego por goteo, que es una inversión de muchos años y para la que necesitás financiamiento”.

Con datos de Canal 7 Mza.