Terminada la etapa de concientización sobre la Revisión Técnica Obligatoria a partir de ahora, la Policía Vial comenzará a multar a quienes no tengan la oblea.

Desde la semana próxima comenzaran las sanciones, pero se anunció que existen tres departamentos que no recibirán multas. Las personas con domicilio o vehículos radicados en Malargüe, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, La Paz y Santa Rosa. Esta información será validada a través del DNI y Tarjeta Verde del auto.

Quedan exentos al no contar con un Centro de Revisión Técnica Obligatoria, Lavalle era uno de los departamentos que en un principio integraba esta lista, pero hace poco se abrió un taller destinado a esto. Lo mismo le sucederá a Malargüe.

La provincia cuenta con 23 centros habilitados, para aquellos departamentos que si deban hacerlo. Deben solicitar un turno a través de la página oficial de la RTO. Quienes a fin de mes no transiten con la RTO al día serán sancionados con multas desde los tres mil pesos si es leve.

Quienes habiten esas seis zonas podrán circular dentro y fuera de la misma. Esto no significa que los automovilistas que no tengan en condiciones su vehículo no reciban sanciones.