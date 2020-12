Un conflicto sindical detonó en el freno a la producción en la planta de Loma Negra, la principal cementera del país.

José Candeloro, presidente de la delegación Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción, aseguró que las cementeras tienen stock para varios días pero que de seguir el conflicto por más días podría afectar el abastecimiento.

En tanto, sobre el resto de los materiales de construcción, indicó que hay faltante de aquellos elementos que se rigen a valor dólar.

“Las cementeras siempre tienen stock de cemento para algunos días, es un conflicto del sindicato AOMA con la empresa Loma Negra, esperemos que se resuelva pronto y creemos que estará resuelto en el corto plazo para poder seguir entregando material a la cementera”.

“Hay faltantes de todo lo que está ligado al valor dólar, el hierro, por ejemplo, y hasta que no existan políticas claras para que no haya diferencias grandes entre dólar oficial y blue, esto seguirá pasando. Las empresas locales si venden al dólar oficial, cuando quieran reponer stock no podrán hacerlo al mismo costo, por lo que tratan de resguardar su mercadería, las fábricas han frenado un poco la producción por los altos costos que tienen”, agregó.

“El problema es que aumenta el costo de la obra por no poder avanzar, además de que los productos siguen subiendo. En la provincia, la obra pública está prácticamente paralizada por la pandemia y también por la situación económica. Lo que sí se ha movido es la obra privada en aquella persona que tenía ahorro en dólares y empezó a construir o hacer arreglos. Desde 2001 nuestro sector nunca había estado tan paralizado, la desocupación llega al 40 por ciento”, contó el dirigente.

Sobre el año próximo, Candeloro señaló que “los últimos dos meses del año no se cuenta con el aporte del ATP y es muy difícil, siempre la variable de ajuste de los gobiernos es el sector de la construcción, esperemos que se generen obras en el corto plazo luego de la aprobación del presupuesto de Mendoza para obra pública”.