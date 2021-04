La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, se refirió a la posibilidad de un regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual no descartó, al tiempo que confirmó el anticipo de Ámbito sobre una ampliación del Repro II para asistir a las empresas afectadas por la pandemia.

«Pusimos el IFE en un momento en que la gente no podía salir de su casa, hoy no estamos en ese momento, hoy las restricciones no son esas, tienen que ver con la nocturnidad. No creemos que en este momento haga falta un IFE, pero no somos necios. Los datos de pobreza son terroríficos«, explicó Todesca en diálogo con Radio 10. Asimismo, reafirmó que «cuando salimos del IFE sacamos varias medidas que siguen en pie».

Las declaraciones de Todesca Bocco -aunque van en línea con lo dicho ayer por el presidente Alberto Fernández-, van en contrapunto con el Ministro de Economía Martín Guzmán quien, precisamente ayer, había dicho lo contrario: