Hoy, 25 de Enero, se cumplen 28 del asesinato de José Luis Cabezas, fotógrafo de la Revista Noticias. Un ataque sin precedentes a la libertad de expresión.

Corrían los años 90′ en la Argentina, en democracia. Había un empresario, dueño de OCA, llamado Alfredo Yabrán. Un hombre muy poderoso y con intereses muy oscuros y además, ligado fuertemente al poder político de ese entonces.

Yabrán era un empresario que jamás había mostrado su rostro, solo era conocido su nombre y por sus influencias en la política y en el empresariado. El asesinato ocurrió en 1997, cuando Gustavo Prellezo, oficial de la Policía Bonaerense, junto a una banda de matones, interceptan a Cabezas a la salida de un evento en la casa de Oscar Andreani, empresario, en el que había ido a trabajar.

Pocos minutos después, su cuerpo fue encontrado en la localidad de General Madariaga, maniatado y con dos disparos en la cabeza, en su auto marca Fiat 147, el cual había sido incinerado.

La foto que inmortalizó a Cabezas

José Luis Cabezas le puso rostro al nombre del empresario más poderoso y más influyente de la Argentina, al fotografiarlo en Pinamar en el año 1996, caminando por la playa con su esposa. La foto en cuestión, es la de la portada de esta nota.

Hoy José Luis Cabezas es alguien a quien no debemos olvidar. No solo por la valentía de su trabajo, sino por ser un símbolo de la libertad de expresión, del periodismo y de la comunicación. Defender la libertad de expresión frente a cualquier ataque, es defender a un periodismo libre, sensato y responsable. Defender la libertad de expresión, es no olvidar a Cabezas.